Tempo vai mudar. Chuva regressa na terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira céu geralmente limpo, aumentando temporariamente a nebulosidade a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado do quadrante leste, sendo moderado a forte nas terras altas, temporariamente de norte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro durante a tarde, e rodando para o quadrante sul a partir do fim da tarde.

As previsões da meteorologia apontam para acentuado arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura na região Norte.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 18ºC, na Guarda, e os 25ºC, em Santarém e Leiria, e as temperaturas mínimas entre os 5º C, na Guarda, e os 13ºC, em Faro.

Para terça-feira estão previstos períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais prováveis nas regiões Centro e Sul durante a tarde, e que poderão ser acompanhados de trovoada.

De acordo com o IPMA, a temperatura mínima vai subir e a máxima vai descer, em especial no litoral oeste.