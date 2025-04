Linha de prevenção ao suicídio no SNS24 adiada devido à queda do Governo

A linha de prevenção do suicídio, que já devia estar a funcionar no SNS24, foi adiada devido à queda do Governo.

À Renascença, Ana Matos Pires, da coordenação nacional das políticas de Saúde Mental, responsável pela operacionalização da linha, diz que está tudo pronto e só falta nomear o coordenador clínico e científico... O que só pode acontecer com um Governo em plenas funções.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A especialista refere que a atual situação política impossibilita que o processo avance, porque a criação do coordenador "implica mudanças na orgânica dos serviços partilhados do Ministério da Saúde".

No entanto, apesar da criação da linhar ficar adiada, a psiquiatra acredita que logo que o novo Governo tome posse o processo vai avançar. Ana Matos Pires indica que "todo o trabalho de formallização, de organização e de formação da linha está feito".

"Eu quero acreditar que sim. Não há nenhuma razão para que não aconteça. É um problema burocrático-legal.", sublinha.

O Ministério da Saúde tinha anunciado em setembro a criação de uma linha gratuita de prevenção do suicídio e apoio psicológico, que deveria ter entrado em funcionamento em janeiro de 2025, com mais de 100 psicólogos e atendimento permanente.



No total, já estão formados 22 profissionais, entre psicólogos e enfermeiros, que vão atender as chamadas da futura linha de prevenção do suicídio que vai funcionar no SNS24.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2021 registaram-se 8,9 suicídios por 100 mil habitantes, numa ocorrência de cerca de três suicídios por dia.