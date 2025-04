Ordem dos Psicólogos lança guia para combater desinformação em plataformas digitais

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) lança esta terça-feira o guia “Vamos Falar Sobre Desinformação”, para apoiar pais, professores e educadores no auxílio à navegação das crianças e jovens em plataformas digitais.

Segundo a OPP, um em cada três portugueses vê informações falsas ou erradas quase todos os dias, sendo as crianças, adolescentes e idosos os grupos etários mais vulneráveis no que toca à desinformação.



A OPP indica em comunicado que estima que cerca de 50% dos alunos de 15 anos não distingue factos de opiniões e que as pessoas com mais de 65 anos partilham sete vezes mais desinformação do que os jovens adultos.



Através do guia “Vamos Falar Sobre Desinformação”, a OPP pretende explicar o que é a desinformação, os impactos da mesma na sociedade, como funciona e as razões que levam à sua criação.



A Ordem dos Psicólogos dá conta no comunicado de que a desinformação é criada para explorar vulnerabilidades psicológicas, sobrecarregando as pessoas com informação e mexendo com as suas emoções.



Para consciencializar sobre as estratégias utilizadas por quem produz conteúdos desinformativos, a OPP alerta para três “armadilhas”, como a tentação de confirmar a visão do mundo, confiar cegamente nas pessoas de um grupo e a simplificação daquilo que é complexo.



No guia são também apresentadas dicas, como a verificação de várias fontes para a informação que é partilhada, a denúncia de objetos desinformativos e a partilha de conteúdos aprovados por especialistas, apelando para a reflexão antes da partilha nas redes sociais de qualquer conteúdo, considerando que uma informação falsa se espalha sete vezes mais rapidamente do que uma verdadeira.



Aos pais e educadores, a OPP apelou para um diálogo aberto com as crianças e adolescentes sobre a utilização das tecnologias digitais, explicando a importância do "fact-checking" (verificação de factos) e a adoção de hábitos digitais seguros.