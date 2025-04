Trabalhador morre atropelado por camião em Santiago do Cacém

Um homem de nacionalidade estrangeira, de 39 anos, morreu esta terça-feira num acidente de trabalho, ao ser atropelado por um veículo pesado de mercadorias, num monte em Mimosa, concelho de Santiago do Cacém, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 15h55, aconteceu no Monte do Concelho, perto de Mimosa, freguesia de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

"O motorista de um pesado de mercadorias estava a fazer marcha-atrás e não viu o trabalhador, que estava atrás da viatura, e matou-o", relatou a fonte.

Segundo o comando sub-regional da proteção civil, os dois homens "eram trabalhadores do monte", pelo que se trata de "um acidente de trabalho".

O óbito já foi certificado pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que se deslocou ao local, mas o corpo ainda não foi removido porque "aguarda-se a chegada da equipa da Autoridade para as Condições do Trabalho para averiguações do acidente", acrescentou a fonte.

Após o alerta, foram mobilizados para o local do sinistro 13 operacionais, apoiados por seis viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR, serviço municipal de proteção Civil da Câmara de Santiago do Cacém e INEM, com uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).