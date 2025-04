Uso das redes sociais está a corromper os jovens, alerta especialista

Maria do Céu Patrão Neves alerta que a forma como as redes sociais estão a ser utilizadas atualmente está a ter efeitos "de corrupção" dos jovens.

À Renascença, a presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida realça que a Internet e as redes sociais "não são más por si mesmas", mas o uso que está a ser feito delas "compromete os valores identitários da nossa sociedade".

Os conselhos de ética português e espanhol estão a preparar um parecer sobre o impacto da dependência digital na saúde das crianças e dos jovens. O documento pretende apresentar um conjunto de medidas para mitigar os riscos do uso da internet e das redes sociais, abordando também formas de potenciar os seus beneficios.

Os primeiros resultados preliminares deste trabalho conjunto entre o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o conselho de Bioetica espanhol serão apresentados em junho, na Polónia, no fórum que reúne os conselhos de ética da Europa.



"Como nós sabemos, as redes sociais têm algoritmos intencionalmente desenhados para serem viciantes, personalizados para responder às necessidades de cada utilizador. Não temos apenas os jovens e adolescentes, mas também crianças que vivem em total dependência das redes sociais", sublinha Maria do Céu Patrão Neves.

A especialista avisa, igualmente, que o uso atual das redes sociais acaba por conduzir a um empobrecimento humano.

"Estamos fechados naquilo que é um espelho de nós mesmos. Não estamos em contacto com a diversidade e a heterogeneidade da sociedade. E pensamos que a sociedade é apenas aquilo que contemplamos nas redes sociais", aponta.

É esta circunstância que faz com que seja desenvolvida a "intolerância perante a diferença". "A diferença é enriquecedora e necessária para a criação e desenvolvimento da nossa idenitidade pessoal", reitera, ainda, a presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.