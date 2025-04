25 Abril. Marcelo condecora jornalistas que emitiram "senhas" da operação militar

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa condecorou os jornalistas João Paulo Diniz, Carlos Albino e Manuel Tomaz, responsáveis pela emissão das duas "senhas" da operação militar do 25 de Abril de 1974.

Os três jornalistas foram condecorados, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, com as insígnias de Comendador da Ordem da Liberdade, adiantou a Presidência no seu sítio na Internet.

"A primeira "senha", a música "E depois do adeus", de Paulo de Carvalho, foi lançada por João Paulo Diniz nos Emissores Associados de Lisboa, tendo a segunda "senha", a canção "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso, sido gravada e lançada por Carlos Albino e Manuel Tomaz na Rádio Renascença", pode ler-se.

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou também, em cerimónia no Palácio de Belém, o Ginásio Clube Português com as insígnias de Membro Honorário da Ordem de Camões, de acordo com outra nota da Presidência hoje divulgada.

A condecoração assinala "os 150 anos de atividade deste Clube, que se tornou modelo e referência no desporto nacional".

O Presidente da República condecorou ainda a Sociedade de Geografia de Lisboa com as insígnias de Membro Honorário da Ordem de Camões, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, assinalando os 150 anos da instituição, segundo outra nota da Presidência.