Aviso amarelo em todos os distritos do continente na sexta-feira

Todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo, na sexta-feira, devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada devido aos efeitos da passagem da depressão Nuria, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu aviso amarelo para os 18 distritos entre as 12h00 e as 18h00 de sexta-feira. Até sábado, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial na sexta-feira, explica o IPMA, adiantando que depressão se irá posicionar no final de quinta-feira a oeste da Península Ibérica, deslocando-se lentamente para norte.

Estão também sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja entre as 9h00 e as 21h00 de quinta-feira, e Faro entre as 3h00 e as 21h00, devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.