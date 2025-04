Depressão Nuria traz chuva, vento e trovoada até sábado

A nova depressão irá “posicionar-se a Oeste da Península Ibérica no final do dia 3, deslocando-se lentamente para Norte e enchendo gradualmente até dia 5” e está associada uma superfície frontal fria e diversas linhas de instabilidade que condicionarão o estado do tempo em Portugal continental”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Nuria é o nome atribuído pela AEMET (Agência Estatal de Meteorologia Espanhola) à depressão que vai chegar ao nosso país e que vai condicionar o estado do tempo até sábado.

Até sábado, 5 de abril, estão previstos “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada”, em especial na sexta-feira.

Neste período, o vento será do quadrante sul fraco a moderado, intensificando para moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas até 70 km/h, a partir do final de dia 3.

Segundo o IPMA, poderá cair neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, não sendo esperada “acumulação significativa”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que “esta situação meteorológica tem um grau de incerteza associado, pelo que se aconselha o acompanhamento das previsões nos próximos dias”.

Para esta quarta-feira prevê-se céu em geral muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade de sul para norte a partir da tarde e períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada.

As previsões apontam também para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia e descida da temperatura, em especial da máxima.

O vento será fraco a moderado do quadrante sul, por vezes forte na faixa costeira, e soprando moderado a forte nas terras altas, com rajadas até 70 km/h.