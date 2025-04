Incêndio em habitação deixa dois desalojados no concelho de Serpa

Uma mulher, de 88 anos, e um homem, de 50 anos, ficaram esta quarta-feira desalojados na sequência de um incêndio na sua habitação em Vila Nova de São Bento, no concelho de Serpa, revelou fonte da Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua do Poço do Lobo, em Vila Nova de São Bento, no distrito de Beja, foi dado às 17:49.

Segundo a mesma fonte, uma das pessoas desalojadas foi assistida no local, sem precisar se foi a mulher ou o homem.

"Ardeu a cobertura da casa, que ficou sem condições de habitabilidade", adiantou.

A mulher foi "realojada num lar de idosos" e o homem foi "realojado em casa de familiares", de acordo com a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Serpa e da GNR, apoiados por cinco veículos.