Menores deviam ter acesso às redes sociais? Petição angaria milhares de assinaturas

Mais de sete mil pessoas já assinaram uma petição a apelar à criação de legislação que proíba o acesso às redes sociais por parte de crianças até aos 16 anos.

A petição pretende que seja tomadas medidas semelhantes às que estão a ser implementadas na Autrália, que devem usar um mecanismo de controlo de idade para impedir que crianças abaixo dos 16 entrem nestas plataformas. As redes sociais que não cumprirem a lei serão multadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O texto da petição defende que os algoritmos das redes sociais podem "provocar dependência e uso compulsivo" e criam um ambiente de comparação social que leva a " sentimentos de inadequação social e baixa autoestima".

"Os algoritmos analisam os comportamentos, preferências e interações dos usuários para fornecer conteúdo que seja mais provável de gerar uma resposta emocional forte, provocando muitas vezes a exposição de menores a conteúdos desadequados", argumenta, por outro lado, o texto.

"Solicitamos que a Assembleia da República considere seriamente esta proposta e tome as medidas necessárias para implementar uma legislação que proíba o acesso de crianças até aos 16 anos às redes sociais, garantindo assim um ambiente mais seguro e saudável para o seu crescimento e desenvolvimento", lê-se.

Para uma petição ser discutida na Assembleia da República tem de chegar às dez mil assinaturas.

As redes sociais e o efeito da exposição dos jovens à Internet tem sido um tema cada vez mais discutido, devido à números que apontam a mais casos de violência entre crianças e adolescentes. A série "Adolescência", da Netflix, tem alertado para pais, em particular do Reino Unido, para as subculturas digitais que podem radicalizar os seus filhos.