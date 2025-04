Ranking das Escolas volta esta sexta-feira. Saiba em que lugar fica a sua escola

Chegou aquela altura do ano. Na sexta-feira, a Renascença divulga uma nova edição do Ranking das Escolas, onde vai poder procurar como se saiu a escola da sua cidade ou distrito nos exames do ensino básico e secundário, seja ela pública ou um colégio privado.

Além do tradicional ranking com os exames do 11.º e 12.º ano e das provas do 9.º ano, pode também consultar o Ranking de Sucesso, que compara alunos que completaram o secundário nos anos previstos em escolas com perfis semelhantes, medindo se estas se superaram ou não face ao contexto socioeconómico.

Para a realização dos rankings, a Renascença teve em conta apenas as escolas com mais de 100 provas realizadas na primeira fase dos oito exames mais concorridos do ano letivo de 2023/2024. Para o último ano, as mesmas foram: Português, Matemática A, Biologia e Geologia, Física e Química A, Economia A, Filosofia, Geografia A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

No entanto, a mais recente edição do Ranking das Escolas vai incluir uma versão sem a análise da Renascença, para que possa consultar todas as escolas e os seus resultados a todas as disciplinas, além de reportagens à escola pública mais bem posicionada na tabela, mas também à que está no fundo - e explicar o porquê.

No Ranking das Escolas de 2024 teremos de volta o Ranking para as Artes Visuais, entrevistas a especialistas, opiniões de figuras da Educação e outros artigos, tudo para ler na página especial que a Renascença terá preparada para si, a partir da meia-noite de quinta para sexta-feira.