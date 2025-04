Apoio para comprar veículos elétricos? Já esgotou

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, revelou esta quinta-feira que em três dias esgotaram as verbas destinadas a veículos elétricos e bicicletas no âmbito do concurso para apoio à compra de veículos verdes.

“Já esgotou na parte dos veículos elétricos e das bicicletas, o que mostra, em três dias, um grande interesse da população em geral, porque este é para as pessoas que devem concorrer individualmente, em descarbonizar a sua mobilidade”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Maria da Graça Carvalho adiantou que neste programa o trabalho foi simplificado e em apenas um dia foram avaliadas 90% das candidaturas. Já quanto ao pagamento da verba garante que será feito em poucos dias.

A governante destaca que “é um desenho muito mais simples, que nos permitiu, em poucas horas, avaliar as candidaturas que foram submetidas. No primeiro dia, conseguimos avaliar 90%”.

Questionada sobre quanto tempo demoram as pessoas a receber o valor, Maria da Graça Carvalho diz que as pessoas depois de saberem que foram admitidas “fazem o abate do veículo com mais de 10 anos, compram o novo, chegam cá e numa questão de dois, três dias, recebem o valor”.

Para os ligeiros de passageiros 100% elétricos o apoio é de até 4.000 euros para pessoas singulares e 5.000 euros para IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), autarquias e autoridades de transportes, com obrigatoriedade de abate do veículo a combustível fóssil com mais de 10 anos.

Para as bicicletas de carga, elétricas e convencionais os apoios variam entre 500 e 1.500 euros, enquanto para os motociclos, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos é de até 1.500 euros.

O apoio abrange também a instalação de carregadores para os veículos elétricos em condomínios multifamiliares.