Câmara de Lisboa reavalia abate de jacarandás

Esta decisão da CML foi anunciada um dia depois da sessão de esclarecimento, com mais de quatro centenas de participantes, em que a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida (independente eleita pela coligação "Novos Tempos" PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), afirmou que a autarquia "não pode incumprir" o contrato com a Fidelidade Property no projeto de Entrecampos.

"Quanto a toda a restante intervenção para este eixo, foi pedido um novo esforço de reavaliação por parte dos serviços técnicos da autarquia e do promotor do projeto , procurando perceber se existe mais alguma possibilidade exequível que não tenha sido devidamente equacionada", indicou a CML, referindo-se ao plano previsto de abate de 25 jacarandás na Avenida 5 de Outubro.

O plano inicial previa a remoção de 47 árvores no eixo da Avenida 5 de Outubro, onde há 75 jacarandás, definindo que 30 seriam mantidos, 20 transplantados (a que se juntariam dois plátanos) e os restantes 25 abatidos. Simultaneamente, o projeto determina que serão replantados 39 jacarandás, a que se juntarão 49 outras árvores.

Em questão está a construção de um parque de estacionamento subterrâneo.

Contra este processo, a petição "Não ao abate dos jacarandás da Avenida 5 de Outubro", criada na sexta-feira, 21 de março - Dia da Árvore, reúne hoje mais de 54.000 assinaturas.

Na nota enviada hoje, a autarquia reforçou o acordo alcançado com o promotor do projeto urbanístico de Entrecampos, a Fidelidade Property, para a plantação de mais 200 jacarandás em Lisboa, assim como o compromisso do atual executivo municipal para "uma cidade com mais espaços verdes e com mais árvores".

"Em apenas três anos deste executivo foram já garantidas a plantação de mais de 46 mil árvores", referiu a autarquia.

Sobre o projeto da Operação Integrada de Entrecampos, nos antigos terrenos da Feira Popular, a CML afirmou que é fundamental para a requalificação de uma parte importante da cidade, "que se encontra adiada e sem solução há mais de 20 anos", indicando que o mesmo foi aprovado no anterior executivo, sob liderança do PS, que governava com um acordo com o BE, e "está definido desde 2018/2019".

"Tudo o que foi feito na atual liderança "Novos Tempos" na CML foi procurar ao máximo corrigir erros do passado e melhorar o que podia ser melhorado e, em concreto, na Avenida 5 de Outubro, tudo fazer para salvaguardar, ao limite do possível, o eixo arbóreo aí existente", garantiu a liderança PSD/CDS-PP, que governa Lisboa sem maioria absoluta.

Sobre a contestação de milhares de cidadãos à remoção de árvores, a câmara assegurou que ouviu e prestou "máxima atenção" aos argumentos de quem se manifestou "de forma séria e ordeira" contra a solução encontrada.

"Naturalmente, não tendo também a ingenuidade de ignorar que, em muitos dos casos, resultaram de um previsível e claro aproveitamento político e outras formas de "ativismos" que viram aqui um "palco" para ser aproveitado", declarou a governação liderada pelo social-democrata Carlos Moedas.

No comunicado, o gabinete do presidente da CML sublinhou que as cidades precisam de participação e devem ser participadas, pelo que as pessoas devem ser ouvidas e tidas em conta, "mas as cidades também precisam de decisão e não de eternos adiamentos".

Na sexta-feira, a CML começou a plantar jacarandás na Avenida 5 de Outubro, depois de ter iniciado, no dia anterior, os "trabalhos preparatórios" para a transplantação de 20 árvores desta espécie, antes de ouvir as pessoas.

Em 27 de março, o PAN decidiu avançar com uma providência cautelar para travar os trabalhos da CML de transplante de jacarandás na Avenida 5 de Outubro.

Na terça-feira, a Assembleia Municipal de Lisboa determinou, sob propostas do Livre e do BE, recomendar à câmara que suspenda "de imediato" todos os trabalhos de remoção de árvores na Avenida 5 de Outubro, maioritariamente da espécie jacarandá.

Livre e BE apresentaram recomendações para suspender a remoção de árvores na Avenida 5 de Outubro, tendo ambos os documentos sido aprovados com os votos contra de PSD e CDS-PP, os dois partidos que lideram a câmara, sob presidência de Carlos Moedas.

Também os deputados independentes dos Cidadãos Por Lisboa (CPL, eleitos pela coligação PS/Livre) propuseram recomendar à câmara que reavalie a necessidade e legalidade da retirada destas árvores, proposta que foi viabilizada com os votos contra de PSD e CDS-PP.