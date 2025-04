Dois jovens detidos por roubo e esfaqueamento de aluno junto a escola em Lisboa

Dois jovens de 17 e 18 anos foram detidos na segunda-feira por suspeita de roubo agravado com uso de arma branca e esfaqueamento de um aluno junto a uma escola no Restelo, em Lisboa, informou esta quinta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), que os suspeitos roubaram e esfaquearam um aluno junto a uma escola, tendo sido intercetados pouco depois na zona do Restelo, com artigos roubados, nomeadamente uma mala, no valor de 90 euros e umas chaves de residência.

De acordo com a PSP, a arma do crime foi abandonada no local do crime e foi recuperada.

Os detidos, foram presentes a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias.