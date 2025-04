Mau tempo: Depressão Núria provoca derrocada na Madeira

A passagem da depressão Núria pelo arquipélago da Madeira, na madrugada desta quinta-feira, provocou sete ocorrências, entre as quais uma derrocada no Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, obrigando ao fecho de uma estrada.

Segundo informação disponibilizada pela Proteção Civil, estas ocorrências foram provocadas pelo vento forte e, na sua resolução, foram envolvidos 24 elementos e 10 meios terrestres.

A maioria foram afetações de estruturas (quatro), registando-se também duas sinalizações de perigo e uma derrocada.

O movimento de massas ocorreu num troço da Estrada Regional 107, entre o Curral das Freiras e o sítio do Colmeal, não tendo provocado feridos.

De acordo com a Proteção Civil regional, estão encerrados acessos à orla costeira no município de Câmara de Lobos, uma zona pedonal na marginal da Ribeira Brava, na Calheta e o Cais da Ponta da Oliveira, no município de Santa Cruz. Também o acesso ao cais do Porto Santo foi encerrado.

Há outras estradas nas zonas altas da Madeira cujo acesso também foi condicionado.

A capitania do Funchal prolongou hoje os avisos de má visibilidade e de agitação marítima e vento fortes até às 6h00 de sexta-feira.

Os avisos, que têm por base informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referem que o vento soprará de oeste e será "por vezes muito forte (62-74km/h) durante a tarde".

A ondulação será de noroeste, podendo chegar aos 5,5 metros na costa norte, enquanto na zona sul da ilha estão previstas ondas até 4,5 metros.

A autoridade regional reforça os avisos à comunidade marítima e à população em geral, recomendando o reforço e amarração das embarcações, que sejam evitados passeios junto ao mar, assim como a prática de pesca lúdica.

A Porto Santo Line, empresa responsável pelo navio Lobo Marinho, que faz o transporte marítimo entre a Madeira e o Porto Santo, cancelou as viagens previstas para hoje devido ao mau tempo.

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento e agitação marítima fortes.