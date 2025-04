Megaoperação da PJ. Há buscas no Banco de Portugal

A Polícia Judiciária está a realizar uma megaoperação esta quinta-feira de manhã, confirmou, em comunicado, o Ministério Público. Um dos alvos das buscas serão as instalações do Banco de Portugal, segundo a CNN Portugal.

De acordo com comunicado oficial, as diligências decorrem "na área da grande Lisboa, Porto e Braga, designadamente em domicílios, escritórios de contabilidade, sedes de sociedades, Institutos Públicos e outros serviços do Estado.

A CNN Portugal tinha adiantado que estão mais de 200 inspetores a participar nas buscas. Ao todo, o Ministério Público indica que estão em curso 75 mandados de busca e apreensão.

Em causa suspeitas de "corrupção na aquisição de bens e serviços para organismos do Estado". Esta alegada fraude na área informática e tecnológica pode ascender às dezenas de milhões de euros.

"Nas buscas estão presentes dois juízes de instrução, três magistrados do Ministério Público e cerca de 250 inspetores da Polícia Judiciária e 50 especialistas da polícia cientifica", explicita a nota.

Ministra surpreendida

A ministra da Justiça admite estar "surpreendida" com as notícias desta manhã sobre buscas a organismos do Ministério.

A informação prestada pelo Ministério à Renasccença confirma que se realizam buscas na secretaria-geral do Ministério da Justiça, no Instituto do Registo e Notariado e no Balcão Único do prédio.

A governante pediu "às eventuais entidades visadas um reporte factual sobre as operações inspetivas, determinando que seja prestado todo o apoio necessário aos inspetores".