Ministério da Justiça confirma buscas em três organismos e pede informações

O Ministério da Justiça confirma a realização de buscas na sua Secretaria-Geral, no Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e no BUPi - Balcão Único do Prédio, acrescentando que a ministra já pediu informações às entidades visadas.

"A ministra da Justiça, surpreendida com as notícias desta manhã sobre buscas a organismos do Ministério, pediu às eventuais entidades visadas um reporte factual sobre as operações inspetivas, determinando que seja prestado todo o apoio necessário aos inspetores", reagiu, por escrito, fonte do gabinete de Rita Alarcão Júdice.

A mesma fonte indicou a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, o IRN e o BUPi como os organismos alvo de buscas.

Em declaração enviada à Lusa, o IRN confirmou a presença do Ministério Público e da Polícia Judiciária nas suas instalações esta manhã, no Campus de Justiça, em Lisboa.

"A ação teve como objetivo a recolha de informação relacionada com procedimentos de contratação pública. No âmbito desta operação, a Polícia Judiciária procedeu à recolha de documentação e equipamentos informáticos nas instalações do IRN. O IRN reitera o seu compromisso com a transparência e a legalidade, mantendo total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes no apuramento de todos os factos", declarou o organismo.