Porto. Camiões isentos de portagens na CREP a partir de 2026

Está encontrada uma solução para tentar aliviar o trânsito na VCI, no Porto. Os veículos pesados de mercadorias vão ter portagens gratuitas na Circular Regional Exterior do Porto (CREP), a partir de janeiro do próximo ano, em alguns horários.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira, depois de uma reunião do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, com os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP).

O objetivo é que os pesados passem a circular pela CREP, explica Miguel Pinto Luz.

“O Governo irá encetar todos os esforços para, num prazo de quatro a cinco meses, implementar uma redução das portagens na CREP, tendencialmente gratuitas, para provocar a mudança de tráfego para a CREP”, afirma o ministro das Infraestruturas.

O Ministério das Infraestruturas, a IP e os municípios definiram que um grupo de trabalho vai começar a “definir todas as medidas mitigadoras para dissuadir o tráfego de passagem na VCI, por dentro da cidade do Porto”, sublinha Miguel Pinto Luz.