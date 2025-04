Advogados pedem fim da limitação ao exercício profissional da advocacia

Um grupo de advogados realizou esta manhã uma manifestação frente à loja da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), na sede do organismo, para protestar contra as falhas no atendimento.

Os manifestantes garantem que, todos os dias, se distribui um número limitado de senhas aos advogados, deixando-os impedidos de tratar de procedimentos administrativos que dizem respeito aos seus clientes, a maioria imigrantes.

"Desde finais de fevereiro deste ano, a AIMA só disponibiliza até 10 senhas para os advogados. O que faz com que muitos colegas cheguem aqui de madrugada", lamenta Aline Linhares, que coordena o protesto e que explica que se torna difícil explicar aos seus constituintes o que se está a passar. Sobretudo porque "a loja está aberta, mas temos essa limitação". E, assim sendo, acusam a instituição de violar as normas administrativas.