Associação de estudantes da FEUP afasta membros que partilharam imagens íntimas de alunas

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto diz estar a analisar de “forma rigorosa” a alegada divulgação de fotografias e vídeos de alunas, gravados sem o seu consentimento.

Membros da direção da associação de estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) terão, alegadamente, partilhado imagens íntimas de alunas - tiradas sem consentimento - num grupo de WhatsApp.

Contactada pela Renascença , a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto remeteu esclarecimentos para a assembleia geral, marcada para quarta-feira da próxima semana, às 17h00.

A direção da FEUP está a tomar todas as medidas adequadas, interna e externamente, junto das entidades competentes, “tal como resulta da lei e dos regulamentos internos aplicáveis na Universidade do Porto”, acrescentou.

O diretor realçou que “estão a ser recolhidas e analisadas todas as informações relevantes de forma a apurar com rigor os factos em causa e os eventuais responsáveis”.

A alegada divulgação num grupo de WhatsApp de fotografias e vídeos de alunas, gravados sem o seu consentimento, foi revelada pela fundadora do movimento Não Partilhes, Inês Marinho, na rede social Instagram.

“Várias raparigas foram fotografadas por baixo das mesas e, sucessivamente, por baixo das saias. Descobriu-se também que existe um grupo de WhatsApp com oito pessoas onde se faz este tipo de partilhas e outras partilhas de conteúdo mais íntimo. Este grupo é constituído por ex-membros e membros atuais da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto [AEFEUP]”, expôs Inês Marinho.

Por seu lado, a Federação Académica do Porto (FAP) considerou, numa informação publicada na sua página oficial de Internet, de que o momento atual exige tolerância zero perante quaisquer situações de abuso e discriminação no sistema de Ensino Superior, que é um espaço de promoção dos valores de igualdade e respeito.

“Até ao momento, a FAP não recebeu qualquer queixa relativa ao caso noticiado. Porém, caso se verifique a receção de qualquer denúncia, a mesma será remetida à Inspeção-Geral da Educação e Ciência para imediata averiguação”, frisou.

Nesta sequência, a FAP voltou a defender a criação de um mecanismo nacional que permita aos estudantes, vítimas de assédio ou discriminação, a apresentação de denúncias em condições de segurança e confidencialidade.