Avenida Marginal que liga Lisboa a Cascais vai ter limites de 50 km/h em toda a extensão

A Avenida Marginal, que liga Lisboa a Cascais, vai ter limites máximos de 50 quilómetros por hora em toda a extensão, sendo que para o efeito o trânsito estará condicionado entre 7 e 18 de abril.

O anúncio foi feito pela Infraestruturas de Portugal (IP), que explica que esta intervenção "surge no âmbito da implementação de medidas de acalmia das velocidades praticadas" na Marginal (Estrada Nacional 6 - EN6) "com o objetivo de aumentar a segurança de todos os utilizadores".

Para implementar os limites máximos de 50 quilómetros em toda a extensão da EN6, vão iniciar-se na segunda-feira trabalhos para montar ou substituir a sinalização vertical existente.

Estes trabalhos, que deverão estar concluídos em 18 de abril, vão decorrer entre as 8h00 e as 18h00 e incluem a "supressão de berma ou de via, de forma faseada", situação que causará constrangimentos de trânsito.

"Solicitamos a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de estarmos a contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores", conclui a nota.

O anúncio desta medida da IP surge quase uma semana depois de três ciclistas terem sido atropelados na Avenida Marginal por um automobilista.

O atropelamento ocorreu no domingo junto à praia da Torre, no sentido Carcavelos-Oeiras.

Duas das vítimas ficaram feridas com gravidade.

Um dos feridos em estado grave foi transferido para o Hospital de São José, enquanto os outros dois, um ligeiro e outro ferido com gravidade, foram encaminhados para o Hospital de São Francisco de Xavier, ambos em Lisboa.