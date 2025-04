Homem de 68 anos ferido com gravidade por disparo com arma de fogo na Nazaré

Um homem de 68 anos ficou esta sexta-feira ferido com gravidade após ser atingido no peito por um disparo com arma de fogo, na Nazaré, distrito de Leiria, indicou à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil.

A vítima foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, acrescentou a mesma fonte do Comando Sub-regional do Oeste.

O incidente ocorreu "entre as 18:30 e as 19:00", precisou uma outra fonte, da Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local e procedeu à detenção de um suspeito, "um homem na casa dos 40 anos".

A PSP ainda averiguava, cerca das 21:15, os motivos que terão provocado o incidente.

A Polícia Judiciária foi, entretanto, acionada para tomar conta da investigação, por tratar-se de um crime com arma de fogo.

A ocorrência mobilizou, segundo o Comando Sub-regional do Oeste da Proteção Civil, um veículo dos Bombeiros Voluntários de Nazaré com dois operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação das Caladas da Rainha e uma patrulha da PSP com dois agentes.