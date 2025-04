Homem tenta matar outro por discussão sobre animais de estimação

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira um homem por tentar matar outro, em Tunes, no concelho de Silves, após uma discussão relacionada com os seus animais de estimação, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ adianta que o agressor, de 30 anos, suspeito de homicídio qualificado na forma tentada, se envolveu "numa altercação por motivos fúteis, relacionada com os respetivos animais de estimação" com outro homem, de 57 anos. .

"O suspeito, munido de um canivete, acabou por esfaquear a vítima na zona da cabeça, vindo a causar-lhe graves ferimentos que obrigaram ao seu internamento, que não fosse a pronta assistência dos serviços de urgência pré-hospitalar, poderia ter resultado na sua morte", lê-se na nota.

O suspeito acabaria por ser localizado e detido logo no dia do crime, na terça-feira, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Silves, tendo ainda sido recolhidos "indícios de relevante valor probatório".

Depois de o agressor ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada a prisão preventiva, refere ainda a PJ.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Silves.