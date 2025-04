IGEC deteta 25 escolas que atribuem notas demasiado altas ou muito baixas em 2024

A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) detetou, no ano passado, 25 escolas e agrupamentos que estavam a atribuir notas demasiado elevadas ou muito baixas, tendo recomendado a correção das falhas detetadas em 22 estabelecimentos.

Desde 2015 que a IGEC tem levado a cabo ações para tentar combater os casos de inflação de notas, que no ensino secundário pode levar a casos de injustiça no acesso ao ensino superior, uma vez que as notas internas atribuídas pelas escolas têm um peso de 50% na média de acesso.

No ano passado, os inspetores olharam também para os estabelecimentos que apresentavam "notas inusitadamente baixas".

A operação, intitulada Avaliação das Aprendizagens no Ensino Secundário: Equidade e Justiça no Acesso ao Ensino Superior, incidiu em 25 escolas e agrupamentos, revela o gabinete de imprensa do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).