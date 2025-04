​Investigador deixa CES após denúncias de assédio

O investigador Bruno Sena Martins sai do Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra após denúncias de assédio e violência sexual.



Bruno Sena Martins é um dos visados por denúncias de assédio na academia, embora um inquérito tenha concluído não haver fundamento para processo disciplinar.

Esta sexta-feira, o Centro de Estudos Sociais anunciou que terminou de imediato, e por mútuo acordo, o vínculo entre o investigador e a instituição.

"As duas partes entendem não estarem reunidas as condições adequadas para a continuação do seu trabalho de investigação de uma forma serena e produtiva", refere o CES, em comunicado divulgado esta sexta-feira.



"A direção do CES continua a reconhecer como válidas e relevantes as conclusões e recomendações contidas no relatório da Comissão Independente, estando comprometida com o desenvolvimento e implementação de uma política eficaz de prevenção e combate a todas as formas de assédio e abuso", sublinha a direção do Centro de Estudos Sociais.