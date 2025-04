Madeira. Albuquerque toma posse a 15 de abril, parlamento regional a 10

O Governo Regional da Madeira, liderado por Miguel Albuquerque, vai tomar posse a 15 de abril. Já o parlamento regional vai tomar posse já na próxima quinta-feira, dia 10 de abril. As datas foram aprovadas esta sexta-feira pela reunião da Comissão Permamente da Assembleia Legislativa Regional.

Na quinta-feira, os trabalhos do parlamento insular têm início às 15h00, com a eleição do presidente da mesa, dos secretários e vice-secretários. Os vice-presidentes do parlamento madeirense serão eleitos mais tarde, no dia 23 de abril.

O hemiciclo terá uma nova distribuição de lugares, sendo que à direita ficarão sentados os deputados do PSD, do CDS-PP e da Iniciativa Liberal, enquanto do lado esquerdo ficarão o Chega, o JPP e o PS.



O PSD venceu as legislativas regionais de 23 de março, com a eleição de 23 deputados, falhando por um a maioria absoluta, e assinou um acordo de incidência parlamentar e governativa com o CDS-PP, que obteve um assento na Assembleia Legislativa.

Miguel Albuquerque, presidente do executivo madeirense desde 2015, voltou a ser indigitado para formar governo pelo representante da República para a região, Ireneu Barreto.

O social-democrata foi constituído arguido num processo que investiga suspeitas de corrupção no início de 2024. Demitiu-se e foi reeleito em maio em eleições antecipadas, mas o seu executivo minoritário caiu com a aprovação de uma moção de censura em dezembro.