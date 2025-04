Mau tempo destrói telhado do complexo de piscinas de Elvas

O mau tempo destruiu esta madrugada uma parte do telhado do Complexo Municipal de Piscinas de Elvas obrigando ao encerramento daquele equipamento.

De acordo com a autarquia, “um fenómeno de vento extremo” afetou na madrugada desta sexta-feira o Complexo Municipal de Piscinas, “o que impossibilita a sua abertura ao público”.

“O fenómeno meteorológico afetou o telhado deste equipamento municipal desportivo e de lazer, tendo arrancado parte do telhado”, acrescenta.

A autarquia indica ainda que “a infraestrutura reabrirá ao público assim que estejam reunidas todas as condições de segurança para o efeito”.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 11h00 desta sexta-feira 96 ocorrências relacionadas com os efeitos da passagem da depressão Núria, a maioria quedas de árvores e limpezas de via.

“Registamos um total de 96 ocorrências essencialmente nas regiões Litoral, na região da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Algarve”, diz à Renascença, Paulo Santos, da ANEPC.

Não há registo de vítimas, acidentes graves ou estradas cortadas. De acordo com Paulo Santos, “as ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, inundações e limpezas de via”.

Portugal está desde quinta-feira sob efeito da depressão Nuria, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.