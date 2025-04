Operação Pactum termina com 43 arguidos

A Operação Pactum que, esta quinta-feira, resultou em buscas em vários organismos públicos em Lisboa, Porto e Braga, terminou com 43 arguidos.

Tratam-se de 31 indivíduos e 12 pessoas coletivas visados pela ação da Polícia Judiciária (PJ) e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O edifício do Banco de Portugal e o Ministério da Justiça foram dois dos locais visados na Operação Pactum. A Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, o IRN e o BUPi foram os organismos alvo de buscas deste Ministério.

"A ministra da Justiça, surpreendida com as notícias desta manhã sobre buscas a organismos do Ministério, pediu às eventuais entidades visadas um reporte factual sobre as operações inspetivas, determinando que seja prestado todo o apoio necessário aos inspetores", reagiu, por escrito, fonte do gabinete de Rita Alarcão Júdice, à Renascença.

A recolha de informação está relacionada com funcionários dos serviços visados e não com "decisores políticos".

Em causa na operação Pactum estão, "em abstrato", suspeitas de participação económica em negócio, abuso de poder, corrupção ativa e passiva, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento.