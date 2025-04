Passe para sistema intermodal de Coimbra vai custar entre 30 e 40 euros/mês

A proposta de tarifário a ser implementado pela Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra - AGIT prevê passes mensais que vão custar entre 30 e 40 euros.

A AGIT irá agregar num mesmo bilhete as viagens realizadas pelos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), pelo Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) e pelos transportes concessionados pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC).

A proposta de tarifário e o modelo de repartição de receitas da AGIT será discutido na reunião de segunda-feira da Câmara de Coimbra, revelou nesta sexta-feira o município.

De acordo com uma nota de imprensa enviada à agência Lusa, o passe mensal terá um custo de 30 euros para viagens dentro de um município, 35 euros para dois e 40 euros para mais de dois municípios da região de Coimbra.

O valor está em linha com aquele que é praticado nos sistemas metropolitanos do Porto e de Lisboa (nesses casos 30 euros para viagens dentro de um município e 40 euros para toda a zona metropolitana).

Segundo a Câmara de Coimbra, o bilhete pré-comprado da AGIT terá o custo de um a três euros (também dependendo do número de municípios na viagem).

Os utilizadores vão também poder comprar bilhetes simples a bordo, bilhetes válidos para um dia, três dias e sete dias.

Os passes poderão conhecer diversas modalidades e bonificações, nomeadamente a redução tarifária para menores de 23 anos ou para ex-combatentes, entre outras situações.

Tendo a Região de Coimbra 19 concelhos, estarão associadas 19 zonas internas neste sistema intermodal.

De acordo com os documentos associados ao processo consultados pela agência Lusa, a AGIT, para financiar o seu funcionamento, irá assegurar uma comissão associada à venda de quaisquer títulos.

A Câmara de Coimbra, enquanto autoridade de transportes, tem 49,9% do capital social da AGIT, e o restante (50,1%) é da CIM da Região de Coimbra.

A proposta do tarifário que será votada na reunião de segunda-feira segue os valores já defendidos num estudo que serviu de apoio à definição da AGIT, apontando também para passes mensais de 30 a 40 euros.

A expectativa é a de que o tarifário e a bilhética da AGIT possam estar prontos a tempo do arranque do SMM, cuja primeira fase deverá iniciar-se no verão, entre Serpins (Lousã) e Portagem (Coimbra).