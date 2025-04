PJ detém suspeito de abusar de duas crianças durante quatro anos em Arcos de Valdevez

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na madrugada desta sexta-feira, em Arcos de Valdevez, um homem de 44 anos suspeito da prática de dez crimes de abuso sexual de crianças, que tiveram por vítimas duas menores, atualmente com 11 anos.

Em comunicado, a PJ esclarece que no âmbito de um inquérito iniciado na quinta-feira, “dada a urgência e gravidade dos factos, foram prontamente encetadas várias diligências ao longo do dia, por forma a confirmar ou infirmar os acontecimentos relatados, tendo-se dado consistência à denúncia inicialmente recebida”.

De acordo com a polícia de investigação criminal, dos factos investigados, “foram recolhidos indícios consistentes que implicam o arguido na prática de abusos sexuais de duas crianças, atualmente com 11 anos de idade, com o início dos ilícitos a iniciarem-se há 4 anos, em contexto familiar”.

Face à “natureza dos crimes em causa e a gravidade dos factos apurados, o arguido foi detido fora de flagrante delito e será presente ao Tribunal Judicial dos Arcos de Valdevez, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido”, conclui a nota.