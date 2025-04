Ranking das escolas. Ministro reconhece que falta de professores é um dos fatores para insucesso

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu esta sexta-feira que a falta de professores "afeta as aprendizagens".

As palavras do governante surgem depois de ser questionado pelos jornalistas, à margem do Fórum Nacional de Clubes Ciência Viva nas Escolas, no Porto, acerca dos rankings das escolas divulgados esta quinta-feira.

Fernando Alexandre "não tem dúvidas" acerca do impacto da escassez dos docentes".

"Não é por acaso que definimos como prioridade reduzir o elevado número de alunos sem aulas por períodos prolongados e acabar com esse número até o final da legislatura", lembra o ministro.

As escolas privadas ocupam os primeiros lugares em todos os rankings divulgados.

Apesar disso, o ministro salienta que há várias escolas públicas com "projetos extraordinários" e lembra que estas desempenham "um papel que os colégios privados nunca terão, que é garantir a igualdade de oportunidades em todo o território nacional".

Acrescenta que os rankings são "úteis", mas podem tornar-se um problema "quando não é feita uma comparação tendo em atenção o contexto socioeconómico dos alunos de cada uma das escolas".