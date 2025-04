Segurança Social está "saudável", mas é preciso melhores salários e emprego

O sistema de segurança social está "saudável", mas para continuar assim é preciso apostar em melhores salários, melhores empregos e no equilíbrio demográfico, refere o sociólogo Manuel Carvalho da Silva.

O ex-lider da CGTP e responsável pelo Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social defende que o sistema não precisa de grande reformas, apenas de "acertos contínuos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"As variáveis fundamentais são tratarmos da qualidade dos salários, do nível geral do emprego e da qualidade do emprego e o equilíbrio da estrutura populacional portuguesa", explica.

O sociólogo destaca que são precisas medidas para "os jovens continuarem no seu país" e, igualmente, permitir aos imigrantes "terem uma vida estabilizada".

No dia em que um estudo aponta que, devido à inteligência artificial, um em cada três dos trabalhadores do setor privado têm profissões em risco, Carvalho da Silva diz ser preciso olhar, antes, para as oportunidades que a tecnologia traz.

"A tecnologia altera profissões, altera equilíbrios, introduz alterações, mas traz muita coisa. Vão surgir profissões que neste momento não são conhecidas", aponta.

Carvalho da Silva apela, ainda, que se veja "a dimensão toda da realidade: o que desaparece e o que tem potencialidade de surgir de novo".

O antigo líder da CGTP é coordenador de um livro (e-book) que reúne textos de ex-ministros sobre a sustentabilidade da segurança social.

O trabalho junta as contribuições de quatro ex-ministros da área - Bagão Félix, Silva Peneda, Vieira da Silva, Paulo Pedroso - e ainda da atual ministra, Rosário Palma Ramalho. São textos de intervenções numa jornada sobre o tema, promovida em dezembro, pelo COLABOR - o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social.