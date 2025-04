​Sexta-feira de chuva, fim de semana também. É a tempestade Nuria

Esta sexta-feira será de chuva em praticamente todo o país, só a Madeira poderá escapar. Os 18 distritos do continente estão sob aviso amarelo devido a precipitação e nalguns casos também por causa de vento e agitação marítima.

As máximas variam entre os 22 graus na Madeira e os 11 graus na Guarda. As mínimas são de 16 na Madeira e 6 na Guarda.

O cenário será muito semelhante no fim de semana, embora deixe de estar em vigor o aviso do Instituto Português do Mar e Atmosfera.

São efeitos da passagem da tempestade Nuria. Segundo os especialistas a tempestade Nuria deverá atingir o seu pico de intensidade sexta-feira, até ao final da tarde.