Motociclista morre em colisão com carro em Sesimbra. Condutor fugiu

Um homem, de 47 anos, morreu este sábado na colisão entre o seu motociclo e um automóvel, cujo condutor fugiu do local, na Estrada Nacional 377 (EN377), no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, revelou fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que, após a colisão, o condutor do automóvel fugiu do local, referindo que testemunhas do acidente já facultaram à Guarda a matrícula do carro.

Segundo a mesma fonte, a GNR vai agora desenvolver diligências para tentar localizar a viatura e identificar o condutor.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal referiu que o acidente, para o qual foi dado alerta às 17h37, ocorreu no troço da EN377 junto à povoação de Caixas, no concelho de Sesimbra.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Sesimbra, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 17 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.