“O mundo todo tem de sofrer com este idiota”. Americanos manifestam-se contra Trump no Porto

Há seis anos que Jerry trocou os Estados Unidos por Portugal. Foi um entre as dezenas de manifestantes que se juntaram, este sábado, na praça general Humberto Delgado, no Porto num grito de “revolta” contra administração norte-americana liderada por Donald Trump.

Com um cartaz na mão onde se lê “americanos em defesa da democracia”, o sexagenário não se inibiu de chamar Trump de “monstro”.

“Estou muito triste com a situação nos EUA”, confessou. Jerry alertou que "o fascismo está a crescer”, apontando as recentes “tarifas Trump” como exemplo de como “uma só pessoa pode influenciar todo o mundo. O mundo todo tem de sofrer com este idiota”.

Lia foi quem teve a ideia de organizar o protesto no Porto, à semelhança do que aconteceu em Lisboa e no Algarve.

A norte-americana conta que a comunidade a residir em Portugal está “horrorizada” com o que se está a passar no país natal, e explicou que uma das razões do protesto é chamar atenção para o curso das relações norte-americanas com “a Europa, a Ucrânia e a NATO”.