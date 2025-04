Dono do carro envolvido em colisão mortal em Sesimbra alega que viatura foi furtada

O proprietário do automóvel envolvido na colisão mortal com um motociclo e cujo condutor fugiu, em Sesimbra, distrito de Setúbal, apresentou queixa na GNR por furto da viatura após o acidente, revelou este domingo fonte da Guarda.

A fonte do Comando Geral da GNR indicou à agência Lusa que, depois do acidente, que ocorreu no sábado à tarde, o proprietário do carro deslocou-se a um posto da Guarda na zona da margem sul e apresentou queixa por furto da viatura.

O condutor ainda não foi identificado e as investigações continuam para apurar a sua identidade, adiantou a fonte da GNR, escusando-se a indicar se o automóvel envolvido no acidente já foi localizado.

A colisão entre os dois veículos, no troço da Estrada Nacional 377 (EN377) junto à povoação de Caixas, no concelho de Sesimbra, provocou a morte de um homem, de 47 anos, que conduzia o motociclo.

Segundo a GNR, após a colisão, o condutor do automóvel fugiu do local, mas testemunhas do acidente facultaram à Guarda a matrícula do carro.