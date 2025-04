GNR detém condutor de automóvel que investiu contra esplanada em Serpa

Um homem, de 40 anos, foi detido pela GNR após ter investido com um carro, alegadamente de forma intencional, contra a esplanada de um café, em Serpa, distrito de Beja, provocando um ferido ligeiro, revelou este domingo a Guarda.

A fonte do Comando Geral da GNR indicou à agência Lusa que o atropelamento ocorreu, ao final da tarde de sábado, supostamente após escaramuças entre o condutor do automóvel e outras pessoas no interior do café.

Depois da discussão, o homem abandonou o local e apareceu pouco depois ao volante de um automóvel, investindo, alegadamente de forma intencional, contra a esplanada, adiantou.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo adiantou que o alerta para o atropelamento foi dado às 19h42 de sábado.

O ferido ligeiro, cujo género e idade as fontes não souberam precisar, foi transportado pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Serpa e a GNR, com um total de nove operacionais, apoiados por quatro viaturas.

Este caso foi noticiado pelo Jornal de Notícias (JN) na sua página de Internet.