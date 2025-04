Incêndio deixa Polícia Municipal de Aveiro com falta de viaturas

Um incêndio na manhã deste domingo provocou grandes danos nas viaturas da Polícia Municipal de Aveiro. Segundo o Jornal de Notícias, que cita fonte da autarquia, o incêndio começou num carro elétrico estacionado na garagem da Polícia Municipal.

A viatura onde as chamas deflagraram foi "completamente consumida pelas chamas", enquanto o fogo danificou "com gravidade" outros dois carros, com outros dois a sofrer danos menores ainda por avaliar.

A Câmara Municipal de Aveiro diz já ter feito a participação aos seguros para apurar o prejuízo. Citado pelo JN, o presidente da autarquia, Ribau Esteves, garantiu que o município vai avançar para a compra de outros carros "o mais rapidamente possível", apontando que "o recurso automóvel é necessário para o seu trabalho".

O Sindicato Nacional das Polícias Municipais recorreu às redes sociais para lamentar a "perda, quase total, da frota policial".