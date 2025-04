Ministro não considera reabertura total da Linha do Douro prioritária. Associação contesta

A Associação Vale d"Ouro recorda que "a reabertura da Linha do Douro até Barca d"Alva tem, neste momento, o projeto de execução em curso, que deverá estar concluído em cerca de um ano", lembrando ainda que "a Assembleia da República, aprovou por unanimidade, e portanto com os votos favoráveis do partido que Miguel Pinto Luz milita [PSD], uma resolução que instava o Governo a proceder à reabertura da Linha do Douro até Barca d"Alva".

Em causa estão declarações de Miguel Pinto Luz emitidas pelo "podcast" Sobre Carris, do jornal Público, em que o ministro das Infraestruturas e Habitação refere que a reabertura da Linha do Douro na sua totalidade, até Barca d"Alva, não é uma prioridade do Governo.

"A Associação Vale d"Ouro lamenta o profundo desconhecimento sobre a realidade da Linha do Douro e não compreende esta posição", pode ler-se num comunicado enviado este domingo pela associação sediada no Pinhão (Alijó, distrito de Vila Real), que se tem destacado na defesa da Linha do Douro, a qual lamenta ainda que, na região, não tenha havido "qualquer reação conhecida por parte dos autarcas ou outras instituições".

A Associação Vale d"Ouro contestou este domingo declarações do ministro das Infraestruturas , Miguel Pinto Luz , que não considerou prioritária a reabertura da Linha do Douro até Barca d"Alva, lamentando o "profundo desconhecimento" sobre aquela ferrovia.

"Posteriormente à resolução, a CCDR-N [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte] lançou um estudo que concluiu que "o projeto é rentável do ponto de vista económico, com os benefícios económicos, sociais e ambientais a superarem os custos", aponta.

O presidente da associação, Luís Almeida, mostrou-se "chocado" com as declarações do ministro, acrescentando que "são poucos os investimentos que com tão pouco financiamento, menos de 100 milhões de euros, apresentam uma TIR [taxa interna de rentabilidade] de 8,04% e criam 4.700 postos de trabalho".

"Mesmo no pior cenário, a TIR é mais positiva do que muitos dos investimentos que se fazem por esse país fora", considera Luís Almeida, mostrando-se ainda preocupado com a referência a outras soluções: "está encomendado um estudo, que estará a meio, com vista à reposição de transporte ferroviário pesado, nem quero imaginar o que serão outras soluções", refere.

Para Luís Almeida, "a região precisa de comboio e mobilidade com urgência, não de experimentalismos, dúvidas ou mais adiamentos", concluindo que está "há 30 anos à espera" da reabertura da linha entre Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e Barca d"Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), no distrito da Guarda.

O dirigente associativo critica ainda o silêncio da região, observando que, "com raras exceções, o tema saiu da agenda dos autarcas e de outras instituições nos últimos meses".

"Não quero acreditar que exista aqui alguma solidariedade partidária ou preconceito com o impacto visual da eletrificação em detrimento da descarbonização do Vale do Douro até Barca D"Alva, quando em causa está o futuro e o crescimento do nosso território", aponta.

A Associação Vale d"Ouro recorda ainda que "continua atrasado o arranque das obras de eletrificação entre Marco e Régua, não há avanços no projeto de eletrificação entre Régua e Pocinho e o atual Governo nunca fez um ponto de situação sobre o projeto da reabertura do Pocinho até Barca d"Alva".

A Linha do Douro liga atualmente o Porto ao Pocinho (171,5 quilómetros) e há vários anos que é defendida a reabertura do troço entre o Pocinho e Barca d"Alva, que foi desativado em 1988.