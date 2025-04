Candidatura da Procissão dos Caracóis a Património Cultural Imaterial em consulta pública

A candidatura da Procissão dos Caracóis, no Reguengo do Fetal, a Património Cultural Imaterial encontra-se em consulta pública, anunciou esta segunda-feira a Câmara da Batalha, no distrito de Leiria.

Numa nota de imprensa, a autarquia divulgou que a Procissão Noturna de Nossa Senhora do Fetal, popularmente conhecida por Procissão dos Caracóis, está desde sexta-feira e durante 30 dias em consulta pública para inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, de acordo com um anúncio publicado em Diário da República.

Segundo a mesma nota, "o Município da Batalha, através do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, submeteu em janeiro de 2024 a candidatura para a inscrição desta festa religiosa no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, com a colaboração da Junta de Freguesia de Reguengo do Fetal, da Comissão da Igreja Paroquial do Reguengo do Fetal e da comunidade desta freguesia e seus emigrantes".

"O processo de candidatura obedeceu a um criterioso formulário que esclarece a importância histórica, devocional e patrimonial desta manifestação religiosa, acompanhado de fontes escritas, orais, "webgrafia", fotografias, artigos e peças divulgadas na comunicação social, filmes, documentários e arquivos sonoros", adiantou.

A Câmara esclareceu que a decisão será tomada pelo instituto público Património Cultural após a conclusão da consulta pública.

Em março de 2022, o Município da Batalha, no distrito de Leiria, anunciou que iria iniciar o processo de classificação da Procissão dos Caracóis como Património Cultural Imaterial.

A festa em honra da Senhora do Fetal é sempre no primeiro domingo de outubro. As procissões são nos dois sábados anteriores, ambas noturnas.

A primeira procissão, depois do "apagão" da iluminação pública, conduz a imagem de Nossa Senhora Fetal do santuário com o mesmo nome para a Igreja Paroquial.

No sábado seguinte, a procissão repete-se, mas em sentido contrário.

Milhares de cascas de caracóis enchidas, previamente, de azeite e com pavio, são acesas pela população antes da passagem da procissão.

As cascas de caracóis ocupam terrenos, muros ou paredes, formando motivos ou palavras ligadas à vida da freguesia, à Igreja e outros temas, num percurso de cerca de 800 metros.

Em setembro de 2023, em declarações à agência Lusa, a conservadora do Museu da Comunidade Concelhia, Ana Moderno, afirmou que a Procissão dos Caracóis terá iniciado no século XIX, "mas a devoção a Nossa Senhora do Fetal é bastante mais antiga e vem na sequência da crença do milagre" da santa "a uma pastorinha pobre".

De acordo com Ana Moderno, esta devoção deu depois origem à criação do santuário com o mesmo nome.

"Era um santuário de grande devoção, de grande peregrinação nesta zona, muito antes de Fátima", a cerca de 11 quilómetros, cujos acontecimentos remontam a 1917, referiu.