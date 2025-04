Carro despista-se e cai ao rio Tejo na zona de Caxias

Um carro caiu esta manhã ao rio Tejo na Avenida Marginal, em Caxias, Oeiras, depois de um despiste na Curva do Mónaco no sentido Cascais-Lisboa. Desconhece-se o número de pessoas que seguiam na viatura.

A Renascença confirmou que estão em curso buscas da Polícia Marítima e dos bombeiros.



De acordo com uma fonte do CDOS de Lisboa, o acidente aconteceu pelas 7h30.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, Sérgio Duarte, o carro encontra-se “junto às rochas, a cerca de cinco/dez metros da costa”.

Em declarações à Lusa, o responsável adiantou que as autoridades encontraram uma mochila com uma carteira com documentos de um homem de 31 anos, que alegadamente conduzia a viatura.

Sérgio Duarte referiu também desconhecer-se, para já, se o homem viajava sozinho ou se haverá mais desaparecidos.

As buscas estão a decorrer com mergulhadores da Marinha Portuguesa e um bote, além de bombeiros de Paço de Arcos, PSP de Oeiras, um bote da Marinha e agentes de investigação da mesma autoridade, adiantou.

[notícia atualizada às 10h50 de 7 de abril de 2025 para acrescentar declarações do segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos]