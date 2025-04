Debates para as legislativas arrancam entre Montenegro e Raimundo e líderes do Chega e PAN

Os debates televisivos para as legislativas antecipadas de 18 de maio arrancam esta segunda-feira com os primeiros frente-a-frente entre os líderes da AD e do PCP, na TVI, e entre Chega e PAN, na RTP-3.

O debate entre Luís Montenegro e Paulo Raimundo está marcado para as 21:00 e o confronto de André Ventura com Inês Sousa Real para uma hora mais tarde.

Este será o pontapé de saída para uma série de 27 frente-a-frente entre as forças políticas com representação parlamentar que terminará três semanas depois, a 28 de abril, com o derradeiro debate entre Luís Montenegro e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

A estes, acrescem dois debates a realizar na RTP, com todos os partidos com e sem assento parlamentar (a 06 e 08 de maio, respetivamente) e outro organizado pelas rádios Antena1, Observador, Renascença e TSF com os líderes dos partidos representados na Assembleia da República na manhã de 05 de maio, já durante a campanha oficial, que decorre entre 04 e 16 desse mês.

A organização dos debates televisivos ficou marcada pela polémica à volta da posição da coligação PSD/CDS-PP de que o primeiro-ministro Luís Montenegro não participará nos frente-a-frente com BE, Livre e PAN, sendo a AD representada pelo presidente dos democratas-cristãos, Nuno Melo, partido que elegeu dois deputados integrado na coligação pré-eleitoral.

O Livre apresentou queixa na Comissão Nacional de Eleições e na Entidade Reguladora para a Comunicação Social contra PSD, RTP, SIC e TVI sobre o modelo de debates televisivos, considerando que viola o princípio da igualdade e do tratamento equitativo das várias candidaturas.

Já o BE informou as direções das televisões que se fará representar no debate com o presidente do CDS-PP, previsto para 16 de abril na RTP1, por "um dos cabeças de lista", reiterando a disponibilidade da coordenadora Mariana Mortágua para debater com Luís Montenegro.

No sábado, o partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) interpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Cível de Lisboa a exigir a sua inclusão nos debates televisivos da campanha para as legislativas, considerando que não existe igualdade de tratamento.

Todos os debates terão a duração de 30 minutos (25 minutos para os dois intervenientes, mais cinco minutos de tolerância), à exceção do último entre Montenegro e Pedro Nuno Santos, com 75 minutos e transmissão simultânea pelos três canais generalistas.

Na terça-feira, será o primeiro debate do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, com Mariana Mortágua na SIC.

O confronto entre Montenegro e Ventura está marcado para 24 de abril, na SIC, enquanto o frente-a-frente de Pedro Nuno Santos com o líder do Chega será a 15 de abril, na TVI.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já considerou que os debates televisivos na pré-campanha para as legislativas podem ser decisivos nas próximas eleições.

Há um ano, de acordo com a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands, os debates transmitidos em canal aberto antes das legislativas antecipadas de 10 de março registaram uma "diminuição das audiências" face a 2022, enquanto nos de informação houve "um aumento do interesse".

O debate com mais audiência foi o frente-a-frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, transmitido em direto nos três canais generalistas e nos canais de informação (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal), que foi "visto por mais de 2,6 milhões de portugueses, a que correspondeu um 'share' total de 55,8%".

Entre os mais vistos, seguiram-se os debates entre André Ventura e Pedro Nuno Santos e os de Luís Montenegro com Mariana Mortágua e com Rui Rocha, todos com uma audiência média superior a um milhão de telespetadores.

As eleições antecipadas foram anunciadas pelo Presidente da República em 13 de março, dois dias depois de o parlamento chumbar uma moção de confiança ao Governo e que ditou a demissão do Governo PSD/CDS-PP.

Consulte o calendário dos debates televisivos para as legislativas de 2025.