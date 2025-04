Demolição de centro comercial em Cascais arranca na terça-feira

A demolição do edifício do centro comercial CascaisVilla, em Cascais, começa na terça-feira, para dar lugar a uma zona residencial e comercial com a assinatura do arquiteto londrino Norman Foster, informou nesta segunda-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais (CMC) adiantou que os trabalhos de demolição deste centro comercial têm início na tarde de terça-feira.

De acordo com a autarquia, no local onde está atualmente implantado o edifício será construído um projeto destinado a área residencial e comercial da autoria do arquiteto londrino Norman Foster, que utilizará materiais reciclados do CascaisVilla.

Segundo o apresentado numa reunião extraordinária da Câmara, em julho de 2024, pelo vice-presidente Nuno Piteira Lopes, o proposto para o local "não será um edifício único e compacto, mas sim dividido em duas estruturas separadas por uma ampla zona pedonal", alinhada "com o túnel existente na Avenida D. Pedro, que foi recentemente requalificado".

"A zona onde vai nascer este projeto de Norman Foster foi recentemente alvo da implementação do novo Terminal Rodoviário de Cascais, a par de uma profunda alteração na circulação rodoviária, que veio permitir uma maior fluidez no trânsito da entrada nascente da vila", indicou ainda a Câmara Municipal de Cascais (CMC).

O CascaisVilla foi inaugurado em 2001 e está localizado na entrada nascente em Cascais, a principal porta de entrada da vila.

"Saliente-se que esta era uma demolição há muito desejada por grande parte da população de Cascais", destacou a autarquia.

Segundo a CMC, Norman Foster é uma referência na arquitetura internacional, autor de emblemáticos edifícios em várias capitais da Europa e da Ásia e conhecido pela sua preocupação com o ambiente.