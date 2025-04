Encontrado provável corpo de parapentista desaparecido no Algarve

O corpo é de um homem, "presumivelmente do praticante de parapente, de 29 anos e nacionalidade francesa", desaparecido desde 30 de março, referiu a AMN, acrescentando que o corpo foi "recolhido pelos elementos dos bombeiros para a embarcação da Estação Salva-vidas de Lagos que se encontrava no local, tendo sido transportado para o porto da Baleeira".

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), na sequência de um alerta recebido pelas 16h30 de domingo, através de populares, da presença de um corpo na praia da Figueira, deslocaram-se de imediato para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Lagos e dos bombeiros voluntários de Lagos e de Vila do Bispo.

O praticante de parapente desapareceu na tarde de 30 de março, a sul da praia das Furnas, no concelho de Vila do Bispo, e nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante Local da Polícia Marítima de Lagos, estiveram empenhados meios por mar e em terra, apoiados por um "drone" (veículo aéreo não tripulado) e pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Lagos.

O capitão do porto de Lagos, Hugo da Guia, disse anteriormente à Lusa que o dispositivo "bateu a costa toda entre a praia da Boca do Rio e a praia do Martinhal", ambas no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, mas não tinha sido possível localizar o homem desaparecido.

O responsável da Polícia Marítima avançou que o homem foi identificado através do número de registo do parapente encontrado em 30 de março, na água e junto à costa, e de um veículo que se encontrava estacionado na zona.

O parapente e o veículo pertencem à mesma pessoa, "um homem de 29 anos e de nacionalidade francesa", revelou.

As buscas iniciaram-se ao final da tarde desse domingo, na sequência de um alerta dado por um popular que se encontrava na zona e que transmitiu às autoridades ter visto um equipamento de parapente dentro de água.