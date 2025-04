Imigrantes em protesto pedem resposta das autoridades. AIMA viola "direitos fundamentais"

Várias centenas de imigrantes de origem asiática estiveram esta segunda-feira manhã junto à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), para manifestarem-se contra a falta de respostas das autoridades.

A ação foi promovida pela associação Solidariedade Imigrante, que tem vindo a registar várias queixas por parte de imigrantes vindos na sua maioria de países como Bangladesh, Nepal, Índia e Paquistão.

O presidente da associação, Timóteo Macedo, pede ao Governo "políticas públicas decentes da imigração".

"Queremos que este Governo ponha a AIMA de uma forma clara e eficaz", apela.

Defende que a estrutura do Estado não pode funcionar só com precários, "tem de ter trabalhadores efetivos, motivados para resolver o problema dos imigrantes. Deve ter todas as condições para funcionar bem".

Lembra ainda que Portugal é um país onde muitas famílias têm alguém a trabalhar fora: "Portugal precisa de milhares de imigrantes para resolver os seus problemas e que por isso, não pode fechar os olhos".

Timóteo Macedo critica ainda o acordo assinado entre o Estado e as entidades patronais, a chamada Via Verde. "Isto não vai funcionar, já existiu no passado. Esta mentalidade neocolonial está a regressar a este país. Nenhuma entidade patronal vai contratar gente que não conhece. As pessoas virão e vão ficar acorrentadas aos patrões e há muitos patrões sem escrúpulos", lamenta.