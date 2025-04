Inteligência artificial. Quer bater um recorde do Guiness e aprender IA ao mesmo tempo?

A Inteligência Artificial é o assunto do momento e aprender competências de IA é cada vez uma prioridade para pessoas e empresas. É com este mote que a Microsoft que quebrar um recorde do Guiness e desafiar pelo menos 50 mil pessoas a participar numa ação de formação de 24 horas em simultâneo em todo o mundo.

A 8 de abril, para celebrar o 50.º aniversário da Microsoft, arranca o AI Skills Fest. O recorde do Guiness é o ponto alto para quem participar no primeiro dia, mas todos as pessoas inscritas podem aprender métodos e competências de inteligência artificial até 28 de maio, através de eventos online e presenciais, hackathons e desafios de aprendizagem.

Para assegurar a formação de temas diversos, a Microsoft recorreu à sua plataforma “Learn With Creators”, que junta especialistas em várias áreas da inteligência artificial. Nesta lista, só existe uma empresa portuguesa: a Nilg.ai.

A empresa focada em soluções de inteligência artificial para empresas e gestores - também a única no conjunto – vai ensinar “como é que alinhamos equipas técnicas e equipas de negócio para resolver um problema com IA”, explica o CEO, Kelwin Fernandes, à Renascença.

Mas não é apenas este o âmbito do AI Skills Fest. Kelwin Fernandes acrescenta que a iniciativa está aberta para todas as pessoas e que oferece formações “desde as bases das bases para alguém que nunca usou IA até conteúdo muito técnico para programadores”.

As inscrições estão abertas até ao início do evento, às 23 horas de 7 de abril. Todas as pessoas que participem em alguma ação de formação até às 24 horas do dia seguinte receberão um diploma oficial do Guiness, caso o recorde se cumpra.