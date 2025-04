Praia da Torre, em Oeiras, interditada devido a derrame de crude

A Proteção Civil Municipal de Oeiras encerrou a "toda e qualquer atividade" a praia da Torre, no distrito de Lisboa, "por tempo indeterminado" devido a um derrame de crude de uma embarcação no rio Tejo. Há, ainda focos de poluição na Marina de Oeiras.

Numa publicação nas redes sociais, o município de Oeiras informa a população do acesso interdito à praia da Torre, devido à contaminação por crude, proibição que também abrange, por precaução, as praias de Santo Amaro e Paço de Arcos.

De acordo com a nota, a praia está interditada, areal e mar, "encontrando-se encerrada por tempo indeterminado para garantir a segurança de todos".

Já a Autoridade Nacional Marítima indica tratarem-se de cerca de 400 litros de óleo combustível que foram derramados nas águas do Tejo.



"Após o alerta, uma equipa de intervenção de combate à poluição da Capitania do Porto de Lisboa deslocou-se para o local, colocando barreiras de proteção em redor dos dois navios, para conter e mitigar os efeitos do derrame, tendo sido possível recolher parte do material poluente", lê-se no texto partilhado no site oficial da Polícia Marítima.