PSP lança operação de prevenção e visibilidade junto de instituições de saúde

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta segunda-feira a operação “Saúde em Segurança”. A iniciativa que arranca no Dia Mundial da Saúde vai decorrer em todo o país contempla ações de sensibilização, prevenção, fiscalização e patrulhamento de visibilidade junto de instituições de saúde.

Em comunicado, a PSP explica que esta ação que vai decorrer até ao dia 24 de abril tem como objetivo “contribuir para a prevenção e redução de incivilidades e ilícitos criminais em ambiente hospitalar, atuando como elemento dissuasor”.

“Serão também fomentadas ações direcionadas para a fiscalização, deteção e identificação de elementos de segurança privada em eventual situação irregular no exercício de funções em unidades de saúde/hospitalares”, acrescenta a nota.

De acordo com a PSP, que cita o Relatório do Inquérito de Segurança, em 2023 na sua área de jurisdição foram registadas cerca de 2.359 situações de violência, o que corresponde a um aumento de 539 registos (+30%) face a 2022.

Ainda de acordo com o Relatório do Inquérito de Segurança 2023, a violência psicológica continua a representar a principal tipologia de violência (62% das situações), seguindo-se a violência física (23%) e o assédio moral (11%).

Na nota enviada à Renascença, a PSP indica ainda que no último ano realizou uma operação nacional entre 8 e 26 de abril, na qual se realizaram 63 reuniões com pontos focais do Serviço Nacional de Saúde, 115 ações de sensibilização para 2.034 profissionais de saúde e 387 ações de visibilidade policial junto das unidades hospitalares.

A PSP lembra que em todo o país existem mais de 148.000 profissionais na área da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, de diagnóstico e terapêutica, farmacêuticos e trabalhadores com funções de apoio, destacando que na sua área de jurisdição encontram-se aproximadamente 80% das unidades de saúde/hospitalares, o que “acarreta especial responsabilidade, comprometimento e empenho da PSP na segurança e proteção deste importante setor da nossa sociedade”.

A PSP apela à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha, e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efetuadas diligências para se chegar à identificação do(s) autor(es) do(s) crime(s).