Um morto depois de carro cair ao rio Tejo na zona de Caxias

Um carro caiu esta manhã ao rio Tejo na Avenida Marginal, em Caxias, Oeiras, depois de um despiste na Curva do Mónaco no sentido Cascais-Lisboa. O condutor era a única pessoa dentro da viatura e já foi retirado do veículo, sem vida, depois de buscas da Polícia Marítima e dos bombeiros.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que o carro foi removido para o passeio marítimo pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo, com recurso a uma grua e com o apoio dos elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima.

"O óbito será declarado no local pela Delegada de Saúde e o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa pelos elementos dos bombeiros", informa a nota.

De acordo com uma fonte do CDOS de Lisboa, o acidente aconteceu pelas 7h30. O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, Sérgio Duarte, o carro encontrava-se “junto às rochas, a cerca de cinco/dez metros da costa”.