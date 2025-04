Vêm aí dias com temperaturas típicas de maio, mas também com chuva e trovoada

A semana que hoje arranca vai ficar marcada por tempo primaveril e subida da temperatura máxima, mas também por chuva e trovoada.

Segundo as previsões, até quarta-feira deve registar-se uma subida acentuada das temperaturas, para valores primaveris e mais típicos do mês de maio, podendo chegar aos 29ºC.

Já a partir de quinta-feira, 10 de abril, uma tempestade irá aproximar-se de Portugal continental pelo Oeste, sendo expectável que cause a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros fortes e trovoada em várias zonas do nosso país.

De acordo com o Instituto Português no Mar (IPMA), para esta segunda-feira prevêem-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região Norte, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do final da tarde.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de aguaceiros fracos no interior Centro e Sul até meio da tarde e uma subida da temperatura máxima.

O vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando temporariamente de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 17ºC, na Guarda, e os 24ºC, em Braga, e as temperaturas mínimas entre os 6º C, na Guarda e Bragança, e os 11ºC, em Coimbra, Porto e Portalegre.